Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda bir Hizbullah mensubu öldü
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Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Detaylar açıklanmadı.
Lübnan- İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 1 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah'ın 1 mensubunun "görev sırasında hayatını kaybettiği" belirtildi.
Söz konusu Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.
Böylelikle, Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya