Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Detaylar açıklanmadı.

Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda bir Hizbullah mensubu öldü

Lübnan- İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 1 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın 1 mensubunun "görev sırasında hayatını kaybettiği" belirtildi.

Söz konusu Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

Böylelikle, Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.