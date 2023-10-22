Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu öldü

Lübnan- İsrail sınır hattındaki çatışmalarda, 7 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hizbullah'ın 1 mensubunun daha hayatını kaybetmesiyle bugün ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 25'e yükseldi.

???????- İsrail evleri hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güney sınırına yönelik saldırı detaylarına yer verildi.

İsrail topçu birliklerinin sınırdaki Lübnan'a ait Bilida beldesi çevresini vurduğu ve bazı evlerin hasar gördüğü ifade edildi.

Lübnan tarafından ise İsrail'e ait El-Bayda ve El-Malikiyye askeri noktalarına ateş açıldığı kaydedildi.