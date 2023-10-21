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Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda 3 Hizbullah mensubu öldü

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Dünya Haberleri

Lübnan-İsrail sınırında çıkan çatışmalarda Hizbullah'a bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Detaylar açıklanmadı.

Lübnan- İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın 3 mensubunun görev sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Dünya

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