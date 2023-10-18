Lübnan'ın güney sınırında İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir Hizbullah mensubunun öldüğü açıklandı. Son dönemdeki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan-İsrail Sınırında Çatışma: Bir Hizbullah Mensubu Öldü

Lübnan'ın güney sınırında İsrail güçleriyle çatışmada bir Hizbullah mensubunun öldüğü açıklandı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada bir Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi. Lübnan-İsrail sınırında son dönemdeki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 10'a yükseldi.

Hizbullah İsrail'e ait bazı hedefleri vurmuş, İsrail de karşılık vermişti

Hizbullah bugün İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. Saldırı nedeniyle İsrail tarafında ölü ve yaralı olduğu iddia edilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısına cevap olarak Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açıldığı ve karşılık verildiği kaydedilmişti.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken İsrail- Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.