Lübnan, İsrail'in Gacer köyüne giriş yasağına tepki gösterdi

Lübnan, İsrail'in sınırdaki köye Lübnanlıların girişini yasaklamasına tepki göstererek, uluslararası topluma "kışkırtıcı adımlarından" vazgeçmesi için Tel Aviv yönetimine baskı uygulaması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan-Suriye sınır üçgeninde yer alan ve bir kısmı 1967'den beri İsrail'in işgalinde olan Gacer köyüne Tel Aviv yönetim tarafından Lübnan'dan girişlerin durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gacar köyünün kuzey bölgesine Lübnan vatandaşlarının girişinin yasaklanmasına ilişkin gelişmelerin önemle takip edildiği belirtilen açıklamada, bununla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının açık bir şekilde ihlal edildiği ve işgal bölgesinin genişletilmek istendiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, Lübnan'ın güneyi ve Orta Doğu'daki güvenliğin korunması ile İsrail'in "kışkırtıcı adımlarından" vazgeçmesi için, bu ülkeye baskı uygulanması çağrısında bulunulan açıklamada, "tehlikeli ihlalden" dolayı meydana gelecek olası çatışmadan İsrail sorumlu tutuldu.

Söz konusu gelişmeye ilişkin ise İsrail tarafından henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarına yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam ederken, kuzey kısmında ise Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü konuşlandı.