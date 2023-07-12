Lübnan, İsrail'in Gacar Köyü'nü ilhak etmesi nedeniyle BM'ye şikayette bulunacak

Lübnan, İsrail'in Gacar Köyü'nün kuzey kesimini ilhak etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmaya hazırlanıyor. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine ve BM Kararına yönelik ihlallerine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in derhal ve koşulsuz şekilde Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısı yapıldı.

BEYRUT, 12 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki tartışmalı bir köy olan Gacar'ın kuzey kesiminin "İsrail'in ilhakına" uğraması nedeniyle, Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın ülkenin BM Daimi Misyonu'na, "İsrail'in Gacar'ın Lübnan kısmının tamamını ilhak ederek işgal etmesi" nedeniyle şikayette bulunma talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'in Gacar'a yönelik son hamlesiyle, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği ve 1701 sayılı BM Kararına yönelik günlük ve sürekli ihlallerine bir yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından derhal ve koşulsuz şekilde çekilmesi" yönünde çağrıda bulunuldu.

Lübnan, İsrail'i Gacar'ın etrafına tel bir çit ve çimentodan duvar örmekle suçluyor.

İsrail'in, Lübnan'daki İran destekli militan grup Hizbullah ile arasındaki 2006 savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca, Gacar'ın kuzey yarısından çekilmesi gerekiyordu, ancak bu henüz gerçekleşmedi.

Bu arada Lübnan'daki BM Geçici Gücü yıllardır İsrail'e Gacar'ın kuzeyindeki inşaat çalışmalarını durdurması ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyor.

Lübnan-İsrail sınırına, son aylarda ara sıra yaşanan gerginliklerin dışında, 2006 yılında bir ay devam eden savaştan sonra büyük oranda sessizlik hakim.