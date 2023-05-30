Lübnan İçişleri Bakanı: Kaçırılma Olayı İlişkileri Olumsuz Etkilemeyecek

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin kaçırılması olayının Riyad ile ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Kaçırılan kişi Lübnan ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, önceki gün başkent Beyrut'ta yaşanan Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin kaçırılması olayının Riyad ile ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşının bugün Lübnan ordusu bünyesindeki istihbarat dairesi tarafından kurtarılmasının ardından Mevlevi, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi ziyaret etti.

Bakan Mevlevi, ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, yaşanan olayın Lübnan-Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu kaydeden Mevlevi, söz konusu olayın ikili ilişkileri tehdit edemeyeceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Buhari de kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Şahsın kurtarılması ve faillerin tutuklanması dolayısıyla Lübnan güvenlik güçlerine teşekkür eden Buhari, Lübnan'ın bu son olayla ülkeye gelen turistlerin güvenliğini sağlama hususundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını duyurmuştu.

Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edilmişti.

Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, dün olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaçırılan şahsın bulunması için ülkedeki tüm güvenlik güçleriyle ortak çalışma yürüttüklerini ve Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etmişti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, bugün bir açıklama yaparak, kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşının kurtarıldığını duyurmuştu.