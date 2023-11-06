Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail ile çatışmada bir kayıp daha
Dünya Haberleri
İsrail ile çatışma halindeki Lübnan Hizbullahı, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın açıklamasında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İsrail ile çatışma halindeki Lübnan Hizbullahı, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güney sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalardaki kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı.
Açıklamada, Riyan Yusuf Derviş adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Hizbullah'ın açıklamasında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Lübnan- İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 61'e yükseldi.
Ayrıca Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın sınır hattı üzerinde yer alan Nakura ve Lebveniyye beldelerinin çevrelerini ağır topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.