Lübnan Hizbullahı İsrail'e Saldırı Düzenledi

Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesinde İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda bir grup asker hedef alındı.

Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesinde İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınırın İsrail tarafında yer alan Asi askeri noktasının "güdümlü ve uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda bir grup askerin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.