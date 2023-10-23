Lübnan Enformasyon Bakanı: Lübnan İsrail ile savaş istemiyor

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari yaptığı açıklamada, Lübnan'ın İsrail ile savaş istemediğini belirterek, "Hemen hemen her hafta İsrailli siyasi veya askeri yetkililerden biri Lübnan'ı tehdit ediyor" dedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine aralıklara roket ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari, Lübnan'ın İsrail ile savaş istemediğini belirtti. Makari, "Lübnan hükümeti savaş istemiyor. Eğer Allah korusun, bu gerçekleşirse, bunun üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullanarak, İsrail'den gelen bu tür "tehditlerin sürekli bir olay" haline geldiğini açıkladı.

Makari, "İsrail tehdit etmekten hiçbir zaman kaçınmadı ve hemen hemen her hafta İsrailli siyasi veya askeri yetkililerden biri Lübnan'ı tehdit ediyor ve ülkeyi 'taş devrine' döndürme sözü veriyor. Netanyahu'nun tehditleri İsrail için sürekli bir olay haline geldi" dedi. - BEYRUT