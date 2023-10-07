Lübnan Donanması, Suriyeli ve Lübnanlıları kurtardı

Lübnan donanması, Trablus kentinin Palmiye Adaları yakınlarında yasadışı göçmen teknesinde bulunan 124 Suriyeli ve 1 Lübnanlıyı kurtardı. Tekne ve yolcular Trablus limanına götürüldü.

BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- Lübnan donanması, Cuma günü kuzeydeki Trablus kentinin Palmiye Adaları yakınlarındaki el-Mina açıklarında yasadışı bir göçmen teknesinde bulunan 124 Suriyeli ve 1 Lübnanlıyı kurtardı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre, el-Abda Plajı'ndan yola çıkan teknenin motoru Cuma günü öğleden sonra bozuldu. Yolcular, Lübnan ordusunun deniz kuvvetlerinden yardım istedi. Bunun üzerine derhal harekete geçen ordu mensupları yolcuları kurtardı.

Tekne ve yolcular Trablus limanına götürüldü ve hemen ilk yardım sağlandı.

Lübnan son üç yılda, ülkedeki mali krizin birçok Lübnanlı aileyi yoksulluğa sürüklediği bir ortamda, deniz yoluyla Avrupa'ya yasadışı göç girişimlerinin artışına tanık oldu.