Lübnan Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması için baskı uygulamaya çağırdı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası toplumu baskı uygulamaya çağırdı. Buhabib, Arap Birliği toplantısında savaş istemediklerini ve adil bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

BEYRUT, 13 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, uluslararası toplumu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Dışişleri bakanlığından Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre Buhabib, Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği olağanüstü bakanlar toplantısında söz konusu ifadeleri kullandı. Buhabib toplantıda Lübnan'ın savaş istemediğini söylerken, çatışmaya bağımsız bir Filistin devletinin kurulması temelinde adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Lübnan'ın Gazze'deki Filistin halkıyla sağlam bir dayanışma içinde olduğunu belirten Buhabib, abluka altındaki insanlara yardımların başarılı şekilde ulaştırılmasının uluslararası çabalarla garanti altına alınması çağrısında bulundu.

İsrail'i Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya karşı "apaçık bir saldırı" başlatmakla suçlayan bakan, bu saldırının tüm bölgede ve ötesinde istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hamas'ın Cumartesi günü Gazze'ye komşu İsrail kasabalarına düzenlediği beklenmedik saldırı üzerine, İsrail de Gazze'ye yönelik misilleme hava saldırıları başlattı. Altı gündür devam eden karşılıklı ateş sonucunda iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı.