Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldı, bir İsrailli öldü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarının incelendiği aktarılırken, buna karşılık İsrail ordusu Lübnan'da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan'dan yapılan saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

Açıklamada, 2'si orta derecede, 1'i hafif, 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.