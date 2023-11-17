Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı: 4 yaralı

Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda şimdiye kadar 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 4 İsraillinin yaralandığı ifade edilirken, yaralıların durumları hakkında bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Lübnan topraklarından çok sayıda atış yapıldığı kaydedildi.

Buna karşılık atışların yapıldığı noktaların hedef alındığı ve İsrail'e ait savaş uçağının Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan- İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şimdiye kadar 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.