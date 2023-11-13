Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı: 2 yaralı
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Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine atılan tanksavar füzesi sonucunda 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, tanksavar füzesinin atıldığı noktaları vurdu.
Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine atılan tanksavar füzesi nedeniyle 2 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Netua bölgesi tanksavar füzesiyle hedef alındı.
İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de tanksavar füzesinin atıldığı noktaları vurdu.
İsrail basınındaki haberlere göre, Netua bölgesine atılan tanksavar füzesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail'in sınır bölgesindeki Aramşe beldesine Lübnan'dan atılan havan mermilerinin de açık alana düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab, Mervahin, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Blida beldeleri çevresini vurduğu belirtilmişti.