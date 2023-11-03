Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı
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Lübnan topraklarından sınırda İsrail ordusuna ait bir noktaya tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği, İsrail ordusunun da topçu atışıyla karşılık verdiği belirtildi.
Lübnan topraklarından sınırda İsrail ordusuna ait bir noktaya tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği, İsrail ordusunun da topçu atışıyla karşılık verdiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından sınırdaki askeri noktaya doğru tanksavar füzesi atıldığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı aktarıldı.
İsrail ordusunun da saldırıya karşılık füzenin ateşlendiği bölgeyi topçu birlikleriyle vurduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Dünya