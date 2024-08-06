Lübnan'dan İsrail'e SİHA Saldırısı: 19 Kişi Yaralandı

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı (IDF), Lübnan'dan Silahlı İnsansız Hava Aracının ( Siha ) İsrail'e atıldığını, bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde çalan uyarı sirenlerinin ardından, çok sayıda SİHA'nın Lübnan'dan İsrail'e atıldığı tespit edildi.

İHA saldırısının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Buna göre, SİHA'ların, Nahariya'da iki ayrı bölgeyi vurduğu ileri sürüldü.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, ilk olarak bir SİHA'nın düşürülmesiyle İsrail'in Batı Celile bölgesinde bulunan Nahariya şehrindeki sivillerin yaralandığı bilgileri yer aldı. Saldırıda, yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.