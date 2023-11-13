Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısında yaralanan İsrailli sivil hayatını kaybetti
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Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında yaralanan bir İsrailli sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Elektrik Şirketi'nde çalışan Şalam Abudi'nin saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan topraklarından dün İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında yaralanan bir İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, dün, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Dovev bölgesine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında yaralanan Şalam Abudi öldü.
Abdudi'nin İsrail Elektrik Şirketi'nde çalıştığı kaydedildi.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Dovev bölgesine dün düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında Abudi'nin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaralandığı bildirilmişti.