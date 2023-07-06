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Lübnan'dan İsrail'e 2 roket saldırısı iddiası

Lübnan'dan İsrail'e 2 roket saldırısı iddiası

Dünya Haberleri

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddia edildi. Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Akhbariyya gazetesinin haberine göre, saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti. İsrail'in aynı bölgeye roketle karşılık verdiği belirtiliyor.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Akhbariyya gazetesinin Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e yönelik sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Mecidiyye bölgesinden 2 roketin İsrail'in işgali altıdaki Filistin topraklarına doğru fırlatıldığı kaydedildi.

Haberde İsrail'in de aynı bölgeye roketle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Ancak İsrail ordusundan yetkililerin ülke medyasına yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir roket saldırısının gerçekleşmediği, eski bir mayının infilak etmesi sonucu sınırda patlamanın meydana geldiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Lübnan ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Dünya

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