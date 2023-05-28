Lübnan'daki Türkmenler, Erdoğan'ın seçim zaferini camide dua ederek kutladı

Akkar vilayetinde yaşayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini camide dua ederek kutladı. Türkiye'deki seçimi takip eden Türkmenler, televizyon karşısında dua edip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde yaşayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısını camide dua ederek kutladı.

Akkar vilayetine bağlı Kavaşra köyündeki Türkmenler, Türkiye'deki seçimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen çok amaçlı binada takip etti.

Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini sevinçle takip eden Türkmenler, televizyon karşısında dua edip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Oy sayımı devam ederken bazı Türkmenler, Kavaşra Camisi'nde bir araya gelip Erdoğan için dua etti.

Kavaşra Türkmenleri adına konuşma yapan Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Ebu Kerim, "İslam aleminin önde gelen liderlerinden Erdoğan'ın seçimlerde zafere giden sürecini Türkmenler olarak anbean takip ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferinin kesinleşmesinin ardından Türkmen kadınlar sevinçlerini zılgıtlar ve alkışlarla gösterdi. ???????