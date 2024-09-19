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Lübnan'daki Terör Olayı Sonrası Yaralılar İran'da Tedavi Edilecek

Lübnan'daki Terör Olayı Sonrası Yaralılar İran'da Tedavi Edilecek
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Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaralanan bazı kişiler, İran Kızılayı tarafından tedavi edilmek üzere İran'a nakledildi. İlgili sağlık ekibi, yaralıların tedavi sürecinin devam etmesi için Beyrut'a gönderildi.

LÜBNAN'DA çağrı cihazlarının patlamasıyla yaralanan kişilerin bazıları, İran tarafından ülkede tedavi edilecek.

İran Kızılayı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Lübnan'daki terör olayının mağdurlarının tedavi sürecinin devam etmesi için İran'a naklediliyor. Şunu söylemek gerekir ki; Kızılay'a bağlı gönüllü bir sağlık ve yardım ekibi, yaralıların durumlarının incelenmesi ve tedavi sürecinin devam etmesi için ülkeye nakledilmesi amacıyla bugün erken saatlerde dernek başkanının huzurunda Beyrut'a gönderildi" denildi.

Görüntülerde, çok sayıda ambulansın yaralıları havalimanına taşıdığı ve yaralıların uçaklara götürüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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