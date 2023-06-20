Lübnan'daki Filistinli Mülteciler Dünya Mülteciler Günü'nde Eylem Düzenledi

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla "kötü yaşam koşullarını" protesto için eylem düzenledi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Beyrut ofisi önünde bir araya gelen Filistinliler, burada açıklama yaptı.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla "kötü yaşam koşullarını" protesto için eylem düzenledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Beyrut ofisi önünde bir araya gelen Filistinliler, burada açıklama yaptı.

Filistinli mülteciler, üzerinde "Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı" yazılı pankartlar taşıdı.

Mülteciler adına hazırlanan ortak bildiri Hamas Hareketi Mülteci Ofisi Sorumlusu Ahmed el-Fadıl tarafından okundu.

Ekonomik krizdeki Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki kamplarda yaşam mücadelesi veren Filistinli mültecilerin sosyal ve ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini belirten Fadıl, mültecilerin Filistin'e dönmesi hususunda uluslararası kararların yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

Fadıl, ayrıca mültecilerin tasfiyesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetti.

Beyrut'taki en büyük Filistin kampı olan Burc el-Baracna sakini Gazi İskender de geçici olarak inşa edilen ve yıllardır oturdukları evlerin artık kullanılamaz hale gediğini söyledi.

Kamptaki yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini aktaran Gazi, mültecilerin temel ihtiyaç olan sağlık ve eğitime erişim sağlayamadığını belirtti.

Gazi, kamplardaki durumun düzeltilmesi için UNRWA'ya ivedi şekilde yardımlar sunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.