Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen çatışmaların yeniden başladığı bildirildi. Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.