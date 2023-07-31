Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ve bazı Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Lübnan ordusu kampın güvenliğini sağlamak için giriş ve çıkışları kapattı ve ek güvenlik tedbirleri aldı. Çatışmalarda daha önce 6 kişi ölmüş ve 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.