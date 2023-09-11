Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar: 5 ölü, 52 yaralı

Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Helva mülteci kampında Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Çatışmalar sonucunda kamp dışındaki bölgelerde de hasar meydana geldi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın Filistinli mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva'da, 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında Er-Ras el-Ahmar, Et-Tıri, Et-Tamir ve Et-Tavarı mahallelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Ağır silahlar ile havan toplarının kullanıldığı çatışmalarda, mülteci kampı dışındaki bölgelerde de hasar oluştuğu aktarıldı.

Sayda'daki El-Hemşeri Hastanesi Müdürü Riyad Ebu'l Ayneyn'in açıklamalarına yer verilen haberde, 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, kamp çevresinde askeri birliklere ait bir merkeze 3 havan topu mermisinin düşmesi sonucu biri ağır 5 askerin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, mülteci kampında çatışan taraflara, askeri merkezleri tehlikeye atmama çağrısı yapıldı ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Daha önce Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, 7 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda, 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasındaki çatışmalar 7 Eylül'de yeniden başlamıştı. Lübnan resmi ajansı NNA, dün, Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada, 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli, yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.