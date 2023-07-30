Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma: 5 ölü, 1 yaralı

Lübnan'daki Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 1 Lübnan askeri yaralandı. Çatışmaların devam ettiği belirtilirken, henüz hükümet veya gruplardan açıklama yapılmadı.

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampında iki grup arasında çıkan çatışma sonucu 5 kişi öldü, 1 Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Filistinli bir grubun sorumlusu ve beraberindekilere pusu kurulup saldırı düzenlendi.

Saldırıda Fetih Hareketi mensubu Ebu Şeref el Armuşi ve 4 korumasının öldürüldüğü aktarıldı.

Lübnan ordusu da Ayn el-Helva'da dünden bu yana meydana gelen çatışmalar hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, kamp içinden fırlatılan bir havanın orduya ait bir merkeze düşmesinin ardından şarapnel parçasının isabet ettiği 1 askerin yaralandığı ve durumun iyi olduğu kaydedildi.

Yerel basın, kampta çatışmaların yer yer devam ettiğini, Lübnan ordusunun giriş çıkışları kapatarak güvenlik tedbirlerini artırdığını belirtiyor.

Mülteci kampındaki olaylara ilişkin Lübnan hükümeti veya Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da yarım asırdan uzun süredir farklı bölgelerdeki kamplarda ikamet eden Filistinli mülteciler, kamplarının iç güvenliğini kendileri sağlıyor.

Ülkede en fazla Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Kampı'nda Filistinli fraksiyonlar arasında zaman zaman çeşitli nedenlerle silahlı çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.