Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışmalar durdurulması için çağrı

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında Ayn el-Helva'daki çatışmalarda taraf olmayan Hamas ve İslami Cihad Hareketi, kanlı çatışmaların durması için taraflara ortak çağrıda bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Mezruk ile Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdülhadi bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, Ayn el-Helva'da onlarca kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanması, evlerin ve okulların yıkılmasına neden olan çatışmaların kınandığı ifade edildi.

Taraflara ivedi bir şekilde çatışmaları durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının iradesine aykırı olan bu çatışmalar yalnızca siyonist düşmana ve mülteci sorununu ortadan kaldırmak, yeniden yerleştirme projelerini hayata geçirmek için Filistin kamplarını hedef alan şüpheli projelere hizmet etmektedir. Çatışmalar, Filistinlilerin kamplardaki statüsünü, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarı hedef alıyor, ulusal çıkarlara da zarar veriyor."

Bir haftada 15 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Ayn el-Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Sayda kenti ile güney bölgesini birbirine bağlayan otoyol trafiğe kapatıldı.

Lübnan Üniversitesi de güvenlik ve can tehlikesi nedeniyle 18 Eylül'e kadar Sayda'da eğitime ara verdiğini duyurdu.

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Ortak Eylem Komitesi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Ayn el-Helva'daki taraflar arasında ateşkesin sağlandığını duyursa da çatışmalar durmamıştı.

Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Ayn el-Helva'daki gerginlik yeni değil. Kampta 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.