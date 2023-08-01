Lübnan'daki Ayn el-Helva Kampı'nda çatışmalar yeniden başladı
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Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da dün sağlanan ateşkesin bozulduğu ve çatışmaların yeniden başladığı belirtildi. Kamp içindeki Filistinli gruplar birbirlerine ağır silahlar ve havan mermileriyle saldırdı. Son 3 günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında dün sağlanan ateşkesin bozulduğu ve çatışmaların yeniden başladığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde 60 binden fazla mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Kampı'ndan yeniden silah sesleri yükselmeye başladı.
Kamp içindeki Filistinli grupların birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurduğu kaydedildi.
3 günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda dün kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.