Lübnan'daki Ayn el-Helva Kampı'nda çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da dün sağlanan ateşkesin bozulduğu ve çatışmaların yeniden başladığı belirtildi. Kamp içindeki Filistinli gruplar birbirlerine ağır silahlar ve havan mermileriyle saldırdı. Son 3 günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.