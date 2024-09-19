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Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 20 Ölü, 450 Yaralı

Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 20 Ölü, 450 Yaralı
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Lübnan'da telsizlerde meydana gelen patlamalarda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 450 kişi yaralandı. Icom şirketi, patlayan telsizlerin eski bir modeli olduğunu ve bu ürünlerin 10 yıldır üretilmediğini açıkladı.

LÜBNAN'DA dün akşam saatlerinde çağrı cihazlarının ardından telsizlerde de patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlayan telsizlerin Japonya merkezli Icom şirketince üretilen telsizler olduğunu yazdı. Icom'dan yapılan açıklamada, bahsi geçen modelin en son 2014 yılında üretildiği, o günden bu yana modelin ihraç edilmediği belirtildi.

Icom'dan IC-V82 model telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili yapılan açıklamada, "IC-V82, 2004 yılından Ekim 2014'e kadar üretilen ve Orta Doğu da dahil olmak üzere ihraç edilen bir el telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o zamandan beri şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır. Ana üniteyi çalıştırmak için gereken pillerin üretimi de durdurulmuştur ve sahte ürünleri ayırt etmek için bir hologram mühür takılmamıştır, bu nedenle ürünün şirketimizden gönderilip gönderilmediğini doğrulamak mümkün değildir" denildi.

Icom, sıkı ihracat kontrollerinin yapıldığını vurgulayarak, "Yurtdışı pazarlara yönelik ürünler yalnızca yetkili distribütörlerimiz aracılığıyla satılmaktadır. Ayrıca, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından öngörülen güvenlik ticareti kontrol düzenlemelerine dayanan bir ihracat programı (Icom Güvenlik İhracat Kontrol Programı) oluşturduk ve sıkı ihracat kontrolleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE 20 KİŞİ ÖLDÜ, 450 KİŞİ YARALANDI

Lübnan'da dün meydana gelen patlamalarda, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Hafta başında çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda ise 12 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 750 ila 2 bin 800 kişi de yaralanmıştı.

İngiliz medyası, Lübnan halkının meydana gelen patlamalar sonrası korku yaşadığını, hiçbir elektronik aletin güvenli olarak görülmediğini yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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