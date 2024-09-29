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Lübnan'da Son Bir Haftada 118 Bin Kişi Yerinden Edildi

Lübnan'da Son Bir Haftada 118 Bin Kişi Yerinden Edildi
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BM'ye bağlı IOM, Lübnan'da Ekim 2023'ten bu yana toplam 211 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Yerinden edilenlerin çoğunluğu Lübnan'ın güney bölgelerinden geliyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan'da son bir hafta içinde 118 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Ekim 2023'ten bu yana ise 211 bin kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

BM'ye bağlı IOM'ndan yapılan açıklamada, "25 Eylül itibariyle, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da yaklaşık 74 bini çocuk olmak üzere toplam 211 bin 319 kişinin ülke içinde yerinden edildiği kaydedilmiştir. Bu rakam geçtiğimiz hafta 118 bin 466 kişinin yeni yerinden edilmiş olmasıyla birlikte önemli bir artışa işaret etmektedir" denildi.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) çoğunluğu (yüzde 73) Lübnan'ın güney sınırı boyunca uzanan üç bölgeden geliyor. IOM açıklamasında, "Yüzde 42'si Bent Jbeil'den, yüzde 17'si Sour'dan ve yüzde 14'ü Marjaayoun'dan. Geri kalan yüzde 27'lik kesim ise Baalbek, Baabda, El Nabatieh, Saida, Hasbaya, Beyrut, El Hermel, Jezzine, Batı Bekaa, Zahle ve Chouf olmak üzere 11 farklı bölgeden gelmektedir. Bu dönemde en çok yeni yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan ilçeler Beyrut, Chouf, Baabda, Saida ve Aley'dir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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