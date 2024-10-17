Lübnan'da Mahsur Kalan 169 Türk Vatandaşı Tahliye Edildi

İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı charter uçağı ile Çukurova Havalimanına getirildi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan charter uçak, Beyrut'tan 169 Türk vatandaşını alarak sabah Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak saat 10.45 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na ulaştı. Yolcular, havalimanından iç hatlara geçerek İstanbul'a gidecek.