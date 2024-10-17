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Lübnan'da Mahsur Kalan 169 Türk Vatandaşı Tahliye Edildi

Lübnan'da Mahsur Kalan 169 Türk Vatandaşı Tahliye Edildi
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İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği charter uçakla ülkeye getirildi.

İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı charter uçağı ile Çukurova Havalimanına getirildi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan charter uçak, Beyrut'tan 169 Türk vatandaşını alarak sabah Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak saat 10.45 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na ulaştı. Yolcular, havalimanından iç hatlara geçerek İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı İsrail Lübnan

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