Lübnan'da kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşı kurtarıldı

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan vatandaşının kaçırılmasına ilişkin bilgi vererek, istihbarat dairesinin çalışmaları sonucu şahsın kurtarıldığını ve kaçıranların tutuklandığını açıkladı. Kaçırılan şahsın kim tarafından ve neden kaçırıldığına dair bilgi verilmedi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, 28 Mayıs'ta başkent Beyrut'ta kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.

Avn, Beyrut'ta düzenlenen "Sınır Güvenliği Konferansı" sırasında yaptığı kısa açıklamada kaçırılma olayına ilişkin bilgi verdi.

Lübnan ordusu bünyesindeki istihbarat dairesinin çalışmaları sonucu Suudi Arabistan vatandaşının kurtarıldığını belirten Avn, şahsı kaçıranların da tutuklandığını ifade etti.

Avn, söz konusu Suudi Arabistan vatandaşının kimler tarafından ve neden kaçırıldığına dair ise bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını duyurmuştu.

Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edilmişti.

Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, dün olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaçırılan şahsın bulunması için ülkedeki tüm güvenlik güçleriyle ortak çalışma yürüttüklerini ve Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etmişti.