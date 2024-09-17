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Lübnan'da Kablosuz İletişim Cihazlarında Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar

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Lübnan'da kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 750'den fazla kişi yaralandı. İç Güvenlik Servisi, yaralılara yardım için yolların boşaltılmasını istedi.

LÜBNAN'DA kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında (pager) patlama meydana geldiği duyuruldu. Lübnan İç Güvenlik Servisi, patlamalar sonucu yaralıların olduğunu belirtti. İsrail medyası, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lübnan'da çağrı cihazlarında patlama meydana geldi. Lübnan İç Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Lübnan'ın bazı bölgelerinde, özellikle de güney banliyölerinde, belirli tipteki kablosuz iletişim cihazları havaya uçuruldu ve can kayıpları meydana geldi. Bu nedenle İç Güvenlik Servisi, yaralılara yardım edilmesini ve hastanelere nakledilmelerini kolaylaştırmak için vatandaşlardan yolları boşaltmalarını istemektedir" denildi.

İsrail medyasından Haaretz, patlamalar sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin de yaralandığını belirtti. The Jerusalem Post ise meydana gelen patlamaları 'siber saldırı' olarak duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hizbullah'ın 'saldırı' konusunda İsrail'i suçladığı aktarıldı. İsrail yetkili makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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