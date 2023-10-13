Lübnan'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto gösterileri düzenlendi

Lübnan'ın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkent Beyrut'ta cuma namazı sonrası bir araya gelen binlerce Lübnanlı, ellerinde Filistin bayrağı taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Birleşmiş Milletler binası önüne kadar yürüyen göstericiler, Gazze ile dayanışma mesajları verdi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah tarafından düzenlenen gösteriye de binlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Ayrıca Filistin'e destek sloganları atan göstericiler, "Allah seni korusun ya Gazze", "Tedaviye ulaşmanın önlenmesi acımasızlıktır" pankartları taşıdı.

Dahiye'deki gösteride AA muhabirine konuşan Ali Muhsin, "Bu bir dayanışma gösterisi değil. Bu bizim davamız ve halkımızın davasıdır." dedi.

Bir başka gösterici Ahmed Salih, "Ben bugün mazlum Filistin için buradayım. Gazzeli kardeşlerim için buradayım. İsrail ve ABD'ye ölüm." diye konuştu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da da binlerce kişi Gazze'ye destek için Seyfeddin Tinal Camisi önünde toplandı.