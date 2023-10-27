Lübnan'da İsrail-Hizbullah çatışmaları nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 29 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi. Sınır hattındaki bölgelerde bulunan evlerini terk eden Lübnanlıların toplam sayısı 28 bin 965'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evinden olan Lübnanlıların sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.

IOM, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bölgelere geçenlerin sayısını güncelleyen bir açıklama yayımladı.

Sınır hattındaki bölgelerde bulunan evlerini terk eden Lübnanlıların toplam sayısının 28 bin 965'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ailelerin büyük kısmının güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına ya da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlere geçtikleri kaydedildi.

IOM, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada evinden olan Lübnanlıların sayısının yaklaşık 19 bin olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 4 sivil, İsrail'de bir sivil öldü.