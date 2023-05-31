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Lübnan'da İsrail hava saldırısında 5 Filistinli öldü

Lübnan'da İsrail hava saldırısında 5 Filistinli öldü

Dünya Haberleri

Lübnan'da konuşlu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan'da konuşlu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın Suriye sınırı yakınında bulunan Beka bölgesindeki karargahlarına İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık mensubu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın Beka bölgesinde konuşlu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, Suriye destekli bir Filistinli grup olarak öne çıkıyor.

Grubun hem Lübnan hem de Suriye'de uzun yıllardır karargahları bulunuyor.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Dünya

Filistin Suriye İsrail Lübnan Dünya Haberler

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