Lübnan'da İrlandalı askerin ölümüne ilişkin davada 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası talebi

Lübnan'da, 15 Aralık 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İrlandalı askerin ölümüne ilişkin açılan davada 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan- İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen İrlandalı 23 yaşındaki Sean Rooney ve 3 askerin yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Soruşturmayı yürüten Askeri Mahkeme Savcısı Fadi Savan, 1'i tutuklu, 4'ü firari olan toplam 5 kişi hakkında "kasten adam öldürme" suçundan hapis cezası talebinde bulundu.

Sanıkların yargılandığı Lübnan Ceza Kanunu'nun 335. Maddesi'ne göre kasten adam öldürmenin cezası idam olsa da bu ceza mahkeme tarafından müebbet hapse çevriliyor.

Bu arada Lübnan basınında öne çıkan haberlerde dosyada adı geçen tüm sanıkların Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi.

Hizbullah Hareketi'nden ise basında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Lübnan- İsrail sınırında görev yapan UNIFIL'e ait zırhlı araç, 15 Aralık 2022'de, Sur kentine bağlı El-Akabiye beldesinde bir grubun silahlı saldırısına maruz kalmıştı.

Saldırıda, İrlandalı Sean Rooney hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmıştı.

Askeri ve siyasi nüfuzunun bulunduğu Lübnan'ın güneyinde olayın patlak vermesi nedeniyle gözler Hizbullah'a çevrilmişti.

Olayın ardından Hizbullah yaptığı açıklamada, saldırının kasıtlı olmayan bir hadiseden kaynakladığını belirterek, kendileriyle ilişkilendirilmemesi talebinde bulunmuştu.

Saldırıdan sonra Muhammed Ayad adında bir sanık teslim olmuş ancak dosyada adı geçen diğer 4 sanık hakkında ise arama devam ediyor.