Lübnan'da Hizbullah Üyesi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Lübnan'da dünkü çatışmada öldürülen Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas için cenaze töreni düzenlendi. Törende Hizbullah bayrakları taşındı ve sloganlar atıldı. Hizbullah İletişim ve Kültürel İşler Sorumlusu Ali Fahs, saldırının açık bir saldırı olduğunu ve fitne çıkarma girişimlerine karşı olduklarını belirtti. Çatışma, Hizbullah'a ait kamyonun devrilmesi sonucu çıkmıştı.

Lübnan'da dünkü çatışmada öldürülen Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni, başkent Beyrut'un Dahiyye bölgesinde gerçekleştirildi.

Hizbullah bayraklarının taşındığı törende "İsrail'e ölüm", "ABD'ye ölüm" ve "ABD sen en büyük şeytansın" sloganları atıldı.

Sivillerin yaşadığı bölgede, Hizbullah üyeleri ve törene katılanlar tarafından uzun müddet havaya ateş açıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Hizbullah İletişim ve Kültürel İşler Sorumlusu Ali Fahs, Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas'ın öldürülmesinin açık bir saldırı anlamına geldiğini ve geçmişte olduğu gibi bazı kesimlerin yine fitne çıkarma peşinde olduğunu ancak bu oyuna gelmediklerini söyledi.

Fahs, Kassas'ın haksız yere öldürüldüğünü kaydetti.

Kahale'deki çatışma

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahale bölgesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'nin etkin olduğu Kahale bölgesi sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Kassas ve Kahale sakini Fadi Bıcani hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıklamıştı.