Lübnan'da Hizbullah'a ait silah taşıyan kamyonun kaza yapması gerginliğe neden oldu

Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silahları taşıyan bir kamyonun kaza yapması olay yerinde gerginliğe neden oldu. Kamyonun devrilmesi sonrasında bazı gruplar araçtaki yükü boşaltmak isteyenlere izin vermedi ve Hizbullah milislerinin ateş açtığı görüldü. Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.