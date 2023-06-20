Lübnan'da her 10 haneden 9'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

UNICEF, Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her 10 haneden 9'unun temel ihtiyaçları satın alabilmek için yeterli paraya sahip olmadığını belirtti. Krizin çocuklar için yıkıcı olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da yaklaşık 4 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her 10 haneden 9'unun temel ihtiyaçları satın alabilmek için yeterli paraya sahip olmadığını belirtti.

UNICEF, zor ekonomik şartların gölgesindeki Lübnan'da çocukların durumuna ilişkin hazırlanan raporu internet sitesinde paylaştı.

Raporda, UNICEF tarafından yapılan son araştırmaya göre Lübnanlı birçok ailenin temel ihtiyaçları karşılama konusunda ciddi zorluklar çektiği, bazı ailelerin 6 yaşındaki çocuklarını dahi çalışmak için işe gönderdiği ifade edildi.

Ekonomik krizin 4. yılına girdiğine işaret edilen raporda, krizin yansımalarının çocuklar için çok yıkıcı olduğu belirtildi.

Lübnan'da neredeyse her 10 haneden 9'unun temel ihtiyaçları almak için yeterli paraya sahip olmadığı, krizle başa çıkabilmek için aşırı önlemlere başvurdukları kaydedildi.

Raporda ifadelerine yer verilen UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder, "Lübnanlı çocukların karşı karşıya olduğu krizler dayanılmaz bir durum yaratıyor. Ruhlarını kırıyor, zihin sağlıklarına zarar veriyor ve daha iyi bir gelecek için umutlarını yok etme tehdidi oluşturuyor." dedi.