Lübnan'da Filistinli mülteciler İsrail'in Cenin saldırısını kınadı

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını kınamak ve bölgedekilerle dayanışma için gösteri düzenledi. Göstericiler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki mülteci kampı Şatilla'da bir araya geldi ve Filistin bayrakları taşıdı. Fetih Hareketi Şatilla Kampı Sorumlusu Kazım Hasan, göstericiler adına yaptığı basın açıklamasında, tüm Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını kınamak ve bölgedekilerle dayanışma için gösteri düzenledi.

Filistinliler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki mülteci kampı Şatilla'da ellerindeki Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Fetih Hareketi Şatilla Kampı Sorumlusu Kazım Hasan, göstericiler adına yaptığı basın açıklamasında, "Cenin'den Nablus'a, Gazze'den, El Halil ve Ramallah'a, denizden nehrine kadar" tüm Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Siyonistlerin Cenin'e yönelik gizli bir öfke ve intikamlarının olduğunu dile getiren Hasan, İsrail'in 1948'te Cenin'i işgal etmek istediğini ancak başarılı olamadığını ifade etti.

İsrail'in Cenin'deki sivilleri hedef alarak yerinden etmeyi planlandığını belirten Fetih yetkilisi, "Filistinlilerin direniş ve dayanaklıklarıyla bunu bertaraf ettiklerini" kaydetti.

İsrail'in Cenin baskını

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu da iki gün boyunca ablukaya aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.