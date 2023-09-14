Lübnan'da Filistinli mülteciler arasında çatışmaların durması için yeni bir ateşkes sağlandı

Lübnan'da Filistinli mülteciler arasında yaşanan kanlı çatışmaların durması için Meclis Başkanı Nebih Berri'nin girişimleri sonucunda yeni bir ateşkes sağlandı. Ayn el Helva'daki çatışmaların durması için yapılan bu ateşkesin kalıcı olması hedefleniyor.

Lübnan'da Filistinli mülteciler arasındaki kanlı çatışmaların durması için yeniden bir ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, ülkenin güneyindeki en büyük Filistin Mülteci Kampı Ayn el Helva'daki çatışmaların durması için taraflar arasında müzakereler yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, Berri'nin girişimleri neticesinde Fetih ve diğer Filistinli gruplar arasında 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere yeni bir ateşkese varıldığı kaydedildi.

Ayn el Helva'daki çatışmaların durması için Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin öncülüğünde, 11 Eylül'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlandığı ilan edilmiş ancak hemen ertesi gün çatışmalar yeniden başlamıştı.

Kampta, 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Ayn el-Helva'daki gerginlik yeni değil. Kampta 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.