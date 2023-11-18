Lübnan'da Filistinli gruplar İsrail saldırısını protesto etti

Lübnan'daki Filistinli gruplar, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi sınırındaki Refah Kapısı'nın açılmamasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Hamas ve diğer Filistinli gruplar ile Lübnan'daki İslami Cemaat tarafından organize edilen gösteriye onlarca kişi katıldı. Eylemciler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve Filistinlilerin posterlerini taşıyarak adalet talep etti.

Lübnan'daki Filistinli gruplar, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi sınırındaki Refah Kapısı'nı açmadığı gerekçesiyle, Mısır'ın Beyrut Büyükelçiliği binası önünde gösteri düzenledi.

Hamas ve Filistinli diğer gruplar ile Lübnan'daki İslami Cemaat tarafından organize edilen gösteriyle onlarca kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve Filistinlilerin posterlerini taşıyan eylemciler, "Bugün bizim, yarın ise sizin sıranız" sloganı attı.

Bazı kadın göstericiler ise İsrail saldırısında ölen çocukları temsilen kucaklarında "kefenlere sarılmış oyuncak bebekleri" taşıdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kahire yönetimi aleyhinde sloganlar atan göstericiler, Mısır'dan Gazze'nin dışarıyla açılan tek sınır kapısı konumundaki "Refah'ı derhal açmasını" talep etti.

"Refah'ı hemen açın" diye haykıran eylemciler, İsrail'in saldırında milyonlarca insanın "göz göre göre ölümü beklediğini" dile getirdi.

Mısır'ın Refah'a ilişkin açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını belirterek, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık." ifadelerini kullanmıştı,

"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır." diyen Ebu Zeyd, bunun aksi iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirmişti.