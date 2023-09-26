Lübnan'da Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkes için güvenlik gücü konuşlandırıldı

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesin uygulanması için 'Filistin Ortak Güvenlik Gücü' konuşlandırıldı.

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesin uygulanması için "Filistin Ortak Güvenlik Gücü" konuşlandırıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Fetih ile Usbat el-Ensar'a bağlı 165 üyeden oluşan bir güvenlik gücü, Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında "temas hattı" olan iki bölgeye yerleştirildi.

Söz konusu adımın, Ayn el-Helva'da Fetih ile diğer Filistinli gruplar arasında yaşanan kanlı çatışmalar sonrası 14 Eylül'de sağlanan ateşkes kapsamında atıldığı belirtildi.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar ve sağlanan ateşkes

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Ayn el-Helva'da bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Kamptaki çatışmaların durması için Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin öncülüğünde, 11 Eylül'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlandığı ilan edilmiş ancak hemen ertesi gün çatışmalar yeniden başlamıştı.

Kampta, 7 Eylül'de başlayan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Son olarak 14 Eylül'de Filistinli mülteciler arasındaki kanlı çatışmaların durması için yeniden bir ateşkesin sağlandığı duyurulmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.