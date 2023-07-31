Lübnan'da Fetih Hareketi ile İslamcı Militanlar Arasında Çatışma: 6 Ölü

Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında Fetih Hareketi üyeleri ile İslamcı militanlar arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Lübnan 'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarında Fetih Hareketi ile İslamcı militanlar arasında çıkan çatışmalar sırasında, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Helva kampının üzerinde roket mermilerinden çıkan dumanlar yükseliyor, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

BEYRUT, 31 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde yer alan Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Fetih Hareketi üyeleri ile İslamcı militanlar arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

Lübnan 'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarında Fetih Hareketi ile İslamcı militanlar arasında çıkan çatışmalar sırasında, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Helva kampından İslamcı militanların bulunduğu bir merkeze ateş açan bir Fetih savaşçısı, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Lübnan 'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarında Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında Fetih Hareketi ile İslamcı militanlar arasında çıkan çatışmalardan kaçan Filistinliler, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Lübnan 'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarında Fetih hareketi ile İslamcı militanlar arasında yaşanan çatışmalar sırasında, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Helva kampının girişindeki mevzilerde tetikte bekleyen Lübnan askerleri, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)