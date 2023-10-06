Lübnan'da cezaevinde çıkan yangında 4 tutuklu hayatını kaybetti

Lübnan'ın doğusundaki bir cezaevinde mahkumların "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için çıkardığı yangında 4 tutuklunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Bekaa vilayetindeki Zahle Cezaevi'nde çıkan yangına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bazı mahkumların "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için cezaevinin üst katında yangın çıkardığı, alevlerin kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldığı ifade edildi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 tutuklunun hayatını kaybettiği, kentteki sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan bir görgü tanığı, cezaevine çok sayıda ambulansın geldiğini ve yaralıların kentteki hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zahle Cezaevi'ndeki gelişmelerin Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli bir şekilde takip edildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.