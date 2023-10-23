Lübnan'da çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 bin 646 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 bin 646 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğü, X sosyal medya platformundan, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki iç göçe ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında yaşanan olaylar nedeniyle 19 bin 646 Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Çıkan çatışmalarda, şu ana kadar 26 Hizbullah üyesi, 6 Filistin İslami Cihad Hareketi, 3 Hamas ve 2 Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensubu ölürken, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.