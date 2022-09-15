Lübnan'da bir kadın oyuncak silahla banka soydu! Kadın 12 bin dolar çaldı

Lübnan Beyrut'ta, kanser hastası kardeşinin hastane masraflarını ödemesi gerektiğini söyleyen bir kadın, dondurulmuş hesabından para çekme talebiyle silahla bankayı bastı ve çalışanları rehin aldı.20 bin dolarlık mevduatından yaklaşık 12 bin dolar çeken kadın gözaltına alındı

Lübnan'da siyasi istikrarsızlığın yarattığı ekonomik krizin etkileri gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kriz nedeniyle banka hesapları dondurulmuştu. Bankalardaki hesapların dondurulmasının yarattığı öfke Sally Hafez adında bir kadının, kardeşinin hastane masrafları için banka soymaya kalktı.

OYUNCAK SİLAHLA BANKAYI BASTI

Kadın, kendi hesabından para çekebilmek için oyuncak silahla banka şubesini bastı.20 bin dolarlık mevduatından yaklaşık 12 bin dolar çeken kadın gözaltına alındı. Kanser hastası kardeşinin hastane masraflarını ödemesi gerektiğini söyledi.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Ülke şu anda dünyada görülen en derin ve uzun ekonomik krizlerden birini yaşıyor ve halkın yüzde 80'i yoksulluk çekiyor. İnsanlar gıda ve ilaç bulmakta güçlük yaşıyorlar. Lübnan'da ekonomik kriz ile buna bağlı olarak gelişen elektrik ve enerji kesintilerinin yol açtığı yıkımın etkileri giderek artıyor.