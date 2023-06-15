Lübnan'da Banka Şubelerine Saldırı: Hükümetin 3 Yıldır Dondurduğu Mevduat Hesaplarına Erişemeyen Mudiler Protesto Etti

Lübnan'da hükümet tarafından 3 yıldır mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, başkent Beyrut'ta bazı özel banka şubelerine saldırdı. Mudilerin Haykırışı Derneği'nin çağrısı üzerine bazı banka mağdurları, Beyrut'un Sin el Fil bölgesinde bir araya geldi. Burada iki özel banka şubesinin önünde toplanan göstericiler, lastik yakarak yolu araç trafiğine kapattı. Bazı mudiler de bankalara taşla saldırıp camlarını kırdı. Gösterinin şiddete ve bankalara zarar vermeye dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis ve askerin banka önüne gelmesinin ardından eylem de sona erdi. Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.