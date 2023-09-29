Lübnan'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldıran Ermeni asıllı grup polisle çatıştı

Lübnan'da Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne saldıran Ermeni asıllı grup, polisle çatıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanan Ermeni asıllı grup, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplara karşı düzenlediği operasyonu protesto etti. Lübnan polisi, büyükelçilik binası ile güvenlik güçlerine havai fişek ve molotof kokteyli fırlatan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Kalabalık grup kendilerini engellemeye çalışan polise taş ve sopalarla saldırdı. Göstericilerin havai fişek atması nedeniyle büyükelçilik çevresinde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de başlattığı terörle mücadele operasyonu yaklaşık 24 saat sonra sona ermiş, silahlı grupların teslim olmalarının ardından Ermeniler gönüllü olarak Ermenistan'a geçmeye başlamıştı. Lübnan'da Ermeni asıllı grup, 31 Ağustos'ta da Azerbaycan'ın Beyrut'taki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlemişti. - BEYRUT